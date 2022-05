Ragusa, 25 mag. (LaPresse) – Una donna di 37 anni, di origini albanesi, è morta poco dopo essere giunta in ospedale a Vittoria, in provincia di Ragusa. La donna, secondo quanto apprende LaPresse da fonti investigative, è stata accoltellata in strada, all’uscita della propria abitazione, poco dopo le 13 di oggi.

