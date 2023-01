Foto dall'archivio

Il Sant'Anna di Torino è primo per numero di parti nel 2022

Nuovi nati in Italia nel 2023: ecco alcuni dei primi nomi. All’ospedale Sant’Anna di Torino il 2023 si inaugura con un fiocco azzurro: il primo parto dell’anno è arrivato a mezzanotte e venticinque, si chiama Glory Blessed, pesa poco più di 4 kg. Nato da parto spontaneo, è il primo figlio di una coppia di genitori di nazionalità nigeriana. Il secondo nato è una femminuccia: si chiama Elettra, è nata alle 5.39 e pesa 3.630 grammi, nata con parto spontaneo da genitori di nazionalità italiana. L’ultimo nato del 2022 invece è Carlo Alberto: il bimbo è nato alle 23:17, pesa 2.820 grammi, ed è il primo figlio di una coppia di nazionalità italiana. Si chiama Ian il primo nato del 2023 in Friuli Venezia Giulia: il parto è avvenuto a San Daniele del Friuli (Udine). In tutto, nella notte di Capodanno, sono stati cinque i nuovi nati in regione.

Il numero totale dei parti, nell’anno 2022, presso l’UO Ostetricia dell’ospedale di Faenza è di 288. Non ci sono stati parti gemellari. L’ultima nata è una bimba, nata alle ore 4.41 del 31/12, del peso di 2590 grammi.

Sant’Anna di Torino primo per parti

L’ospedale Sant’Anna di Torino si conferma il primo in Italia e tra i primi in Europa per numero di parti. Durante il 2022 i parti presso l’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino sono stati 6414, di cui il 97% sono stati parti singoli, 170 parti gemellari e 3 trigemellari per un totale di 6590 nascite. La proporzione complessiva di tagli cesarei è circa del 31%, stabile rispetto agli anni precedenti, come da Linee guida dell’ISS. In quasi il 90% dei 4432 neonati da parto spontaneo è stato effettuato il contatto pelle-pelle madre neonato, come raccomandato dall’OMS per favorire l’allattamento al seno.

