Operazione della Guardia di Finanza a pochi giorni dai festeggiamenti di fine anno

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato, in diversi interventi in tutta la provincia, oltre 1,5 milioni di botti del peso complessivo pari a oltre 4,3 tonnellate.

Nel primo caso, i militari hanno hanno controllato punti vendita o mega store dove hanno sottoposto a sequestro innumerevoli articoli detenuti in assenza di regolare autorizzazione rilasciata dal Prefetto. Inoltre i militari hanno accertato che assieme al materiale esplodente, erano presenti, negli stessi spazi di vendita o di stoccaggio, articoli altamente infiammabili (tovaglioli di carta, fiori artificiali, piatti e bicchieri di plastica, accendigas da cucina, accendini contenenti gas liquido, bombolette spray…).

Sono stati, pertanto, segnalati alla locale Procura della Repubblica 5 soggetti extracomunitari per commercio illegale di materiale esplodente, ricettazione, e anche per violazioni alla normativa antincendio e alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre la merce illegalmente detenuta o posta in vendita, circa 1,5 milioni di artifizi pirotecnici, del peso corrispondente di oltre 2,5 tonnellate, è stata sottoposta a sequestro penale.

