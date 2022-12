Il marito è stato arrestato in flagranza di reato nella notte di Natale, la donna è riuscita a fuggire usando uno spray urticante prima di chiamara la polizia

Nella notte di Natale, la polizia de L’Aquila ha arrestato, in flagranza di reato, un uomo con precedenti penali accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie. Nel corso di una discussione la donna sarebbe stata picchiata con calci e pugni. Il marito l’avrebbe raggiunta in bagno, dove la moglie si era rifugiata, e aggredendola le avrebbe fratturato delle costole.

La donna è riuscita a fuggire usando uno spray urticante che custodiva in borsa e che le ha permesso di trovare una via di fuga e scappare dall’abitazione. All’arrivo della polizia, la vittima era in strada impaurita e infreddolita mentre l’uomo, barricato in casa, è stato convinto a uscire dall’abitazione solo dopo diversi tentativi dei poliziotti. Il marito, anche in presenza degli agenti, ha continuato a minacciare la donna avvertendola che si sarebbe vendicato per aver chiamato le forze dell’ordine. Una volta arrestato, l’uomo è stato associato al carcere di Lanciano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata