A Roma a tavola con gli ospiti della Comunità Parolin e Gualtieri

Sant’Egidio celebra oggi i 40 anni del pranzo di Natale che ogni anno la Comunità organizza per i poveri di Roma e non solo. A tavola c’erano anche Marco Parolin, segretario di Stato Vaticano e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Un Natale di speranza, solidarietà e consapevolezza di tante persone che soffrono ma anche un Natale dove si cerca di dare il senso di una città inclusiva che abbraccia tutte le persone. La povertà non è una colpa ma una condizione dalla quale bisgona essere aiutati a uscire”, ha detto il primo cittadino.

