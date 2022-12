Nessuno ha riportato ferite gravi

Quattro alunni che frequentano l’istituto Mariano Rossi di Sciacca, in provincia di Agrigentino, sono stati investiti involontariamenmte da un pulmino mentre si stavano recando in visita all’istituto Calogero Amato Vetrano. Sembrerebbe che il mezzo, parcheggiato lungo una strada in discesa, abbia perso presa. I bambini sono stati condotti al pronto soccorso e stanno tutti bene, nessuno di loro ha riportato lesioni fisiche o ferite.

Oltre ai 4 alunni sono arrivati in pronto soccorso per il forte choc anche altri due bambini.

