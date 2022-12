L'evento organizzato dall'associazione Peter Pan: in bici dal Colosseo alla sede nella Capitale

Un migliaio di ciclisti vestiti da Babbo Natale ha pedalato dal Colosseo alla sede dell’associazione Peter Pan a Roma per una pedalata di beneficenza. L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per le cure oncologiche dei bambini e per sostenere le loro famiglie. Tra i partecipanti, c’era anche chi era vestito da elfo e da renna.

