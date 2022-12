È il 33enne Fabio Antonio Altruda. Aeronautica verso un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente

Trovato nella notte il corpo del capitano Fabio Antonio Altruda, il pilota del caccia Eurofighter precipitato nel tardo pomeriggio di ieri intorno a Trapani. Lo comunica l’Aeronautica. Il ritrovamento è avvenuto a terra, nei pressi dei rottami del velicolo.

Il pilota, 33enne, celibe, originario di Caserta, era ai comandi del caccia del 37esimo Stormo e stava rientrando alla base da una missione di addestramento, quando per motivi da accertare, è precipitato al suolo prima dell’atterraggio. L’impatto è avvenuto in un campo poco lontano dalla base aerea della città.

Sull’accaduto l’Aeronautica avvierà già nelle prossime ore un’inchiesta di sicurezza del volo. Fabio Antonio Altruda era entrato in Aeronautica militare nel 2007. Era in forza al 37° Stormo di Trapani dal marzo del 2021 e aveva all’attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali in operazioni fuori dai confini nazionali.

Il ministero della Difesa Guido Crosetto ha espresso “il più profondo cordoglio” per la morte del pilota in un tweet.

La #Difesa e il Min. @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del Capitano pilota Fabio Antonio Altruda dell’#AeronauticaMilitare tragicamente scomparso nell’incidente aereo occorso nei pressi di #Trapani — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) December 14, 2022

