Bloccati temporaneamente i voli per le ricerche del pilota. Non sono note le cause dello schianto

Un caccia Eurofighter del 37° Stormo di Trapani è precipitato nel pomeriggio di oggi al rientro da una missione addestrativa, a circa 5 miglia a sud-est della base aerea di appartenenza. Il pilota non è ancora stato trovato, contrariamente a quanto precedenetemente comunicato. Lo conferma l’Aeronautica precisando che al momento non sono note le cause che hanno provocato lo schianto. Un elicottero del 82 Centro SAR è immediatamente decollato dalla base di Trapani per localizzare la zona precisa dell’impatto e per la ricerca del pilota.

Tutti i voli in partenza o in arrivo dall’aeroporto sono stati interdetti temporaneamente. Il velivolo proveniva dall’entroterra e non dal mare ed era diretto a Birgi. Il suo arrivo era atteso nel pomeriggio.

L’area nella quale è precipitato il velivolo è stata circoscritta. L’impatto del velivolo è avvenuto a circa 5 miglia Sud est della base aerea siciliana. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine vi sono anche i vigili del fuoco e un team di specialisti dello Stormo.

