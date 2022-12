Lo scrittore lo ha annunciato al termine dell'udienza a Roma

“Quella di oggi è stata un’udienza importante perché è stato escluso Matteo Salvini come parte civile del processo: non poteva presentarsi, a norma di legge come è stato discusso, parte civile”. Lo annuncia lo scrittore Roberto Saviano al termine dell’udienza per il processo che lo vede imputato per diffamazione contro la premier Giorgia Meloni per aver usato il termine ‘bastarda’. “Probabilmente – ha aggiunto lo scrittore – l’onorevole Salvini temeva di essere messo in ombra dal primo ministro Meloni ed è andato in rincorsa a cercare di partecipare a questo processo ma non ci sarà: non sarà parte civile”, ha concluso.

