Protesta in corso a Roma per i diritti in Iran. La manifestazione è in via San Nicola De’ Cesarini in zona largo Forte Augusto da parte di attivisti per l’esecuzione di Mohsen Shekari, 23enne manifestante iraniano impiccato a seguito delle proteste contro il regime. Tra i cartelli esposti anche uno per la liberazione di Saman Seydi, musicista rapper curdo condannato a morte. Un attivista si è incatenato a un paletto mentre altri attivisti sorreggono le foto del 23enne definito ‘colpevole per la libertà’.

