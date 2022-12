Messaggi di speranza per la fine delle guerre che si alternano alle richieste di giochi scritte con calligrafia infantile

(LaPresse) Sono migliaia le letterine con le richieste a Babbo Natale, appese in questi giorni sui due abeti donati dall’Assessorato al Turismo della regione Molise e installati nell’atrio della stazione Termini di Roma. Messaggi di speranza per la fine delle guerre che si alternano alle richieste di giochi scritte con calligrafia infantile. Spaccati di vita che affiorano dal desiderio di avere una vita felice, di guarire da una malattia o di laurearsi in fretta in modo che la nonna possa esserci. Chissà se Santa Claus esaudirà i loro sogni.

