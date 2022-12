La guardia di finanza ha individuato il materiale in un esercizio commerciale riconducibile a un cittadino cinese

I finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Bologna, hanno individuato un esercizio commerciale, riconducibile ad un cittadino di nazionalità cinese, al cui interno venivano commercializzati, tra gli altri, luminarie ed addobbi natalizi privi dei requisiti di Legge. Sono state complessivamente sottoposti a sequestro oltre 45 chilometri di catene luminarie, sprovviste di marchio CE e relativi certificati di conformità, nonché circa 120 mila decorazioni adesive per addobbi natalizi prive dei contenuti minimi e delle informazioni richieste dal codice del consumo (art. 6 del D.lgs. n. 206/2005). L’esercizio commerciale in questione è stato segnalato alla Camera di Commercio di Bologna per la comminazione delle relative sanzioni amministrative.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata