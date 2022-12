Ferito al collo, è stato portato d'urgenza in ospedale

Attorno alle ore 19 in corso Buenos Aires a Milano nel corso dei festeggiamenti per la vittoria del Marocco ai mondiali di calcio del Qatar un uomo, verosimilmente di nazionalità marocchina, è stato colpito da un fendente al collo da un uomo probabilmente dell’est Europa, datosi poi alla fuga. Il ferito è stato soccorso da personale sanitario del 118 che lo ha trasportato, in codice rosso presso l’Ospedale Policlinico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo che conducono le indagini.

L’uomo, verosimilmente nordafricano, si trova attualmente all’Ospedale Policlinico, in codice rosso, intubato a seguito di una emorragia alla carotide. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe intervenuto per sedare una lite tra un gruppo di almeno cinque giovani marocchini. In queste fasi, il malcapitato avrebbe urtato accidentalmente un passante, un giovane dell’est Europa – estraneo ai festeggiamenti in corso – il quale, senza apparente motivo, lo ha accoltellato alla gola dandosi alla fuga in direzione di Piazzale Loreto. Sull’accaduto indagano la Procura e i Carabinieri di Milano

