L'aggressione durante la sfilata al mercatino dell'8 dicembre

Calci durante il corteo, poi la sassaiola proprio in mezzo al mercatino di Natale di Levico, in Trentino. Aggressione che ha costretto la compagnia a interrompere sfilata e spettacolo. E’ successo nella serata di ieri quando la compagnia Toatnroscht Tuifl Buchholz, nota per portare per strada i Krampus, nella mitologia delle zone europee di lingua tedesca sono esseri demoniaci che accompagnano la figura religiosa-folkloristica della reincarnazione di San Nicola, aveva appena iniziato il corteo-spettacolo tra luci e fumogeni. “Si è trattato di un episodio vergognoso – dice il vice sindaco, Patrick Arcais -. L’amministrazione comunale auspica che le forze dell’ordine possano individuare i responsabili”.

