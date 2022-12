Si tratta di persone legate ad ambienti di estrema destra

Aggressione a Verona contro i tifosi del Marocco che festeggiavano in città la vittoria contro la Spagna ai mondiali di calcio in Qatar. Tredici persone legate ad ambienti di estrema destra sono state denunciate a piede libero dalla polizia.

A partire dalle 20 di ieri, spiega la questura di Verona, sono giunte diverse chiamate alla centrale operativa che indicavano la presenza di circa quindici giovani vestiti di nero e col volto coperto che tentavano di avvicinarsi alla zona in cui i tifosi marocchini stavano festeggiando. Circa mezz’ora dopo sono state segnalate aggressioni contro le auto in transito. Quattro le vetture danneggiate mentre prosegue l’analisi dei filmati per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

