L'abete di 25 metri è stato illuminato dal sindaco Sala insieme all'assessora al Turismo Riva e all'imprenditrice Cristina Fogazzi, fondatrice di VeraLab, azienda che sponsorizza l'evento

Tanta musica ed entusiasmo hanno accompagnato l’accensione dell’albero di Natale di piazza Duomo. A premere il pulsante che ha illuminato l‘abete di 25 metri proveniente dal Trentino, che svetterà all’ombra della Madonnina per le festività, è stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, insieme all’assessora al Turismo Martina Riva e all’imprenditrice Cristina Fogazzi – nota ai più come estetista cinica – fondatrice di VeraLab, l’azienda che sponsorizza l’albero.

L’abete è stato addobbato con 700 palle natalizie fuxia e argento e reso brillante da 40mila luci led di colore bianco a basso consumo. L’equivalente dell’importo di energia speso per le illuminazioni sarà donato alla Casa di Accoglienza Enzo Jannacci del Comune di Milano. La scritta ‘We Wish You to Be Yourself’, che richiama il tema dell’accettazione di sé, avvolge per intero l’albero, ai cui piedi si trova un magico villaggio di Natale: seguendo un percorso scintillante è possibile incontrare Babbo Natale, la sua slitta e animali luminosi.

La musica è stata protagonista grazie alle performance live di un coro gospel, all’esibizione de La Rappresentante di Lista e al tappeto musicale condotto da DJ La Stryxia. A presentare l’evento è stata la conduttrice radiofonica Annie Mazzola. Chi non ha potuto assistere di persona ha avuto comunque la possibilità di accendere simbolicamente l’albero attraverso un pulsante messo a disposizione dallo sponsor sul suo sito internet. Con l’accensione dell’abete di piazza Duomo ha preso ufficialmente il via il “Natale degli Alberi”: oggi saranno illuminati tutti i 18 alberi – abeti e installazioni – che, anche quest’anno, danno forma e colore al concept, nato da un’idea di Marco Balich e donato da Fondazione Bracco al Comune.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata