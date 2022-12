Tre feriti trasportati in ospedale con l'elisoccorso del 118

Un’ambulanza che trasportava un paziente si è ribaltata mentre percorreva la strada statale a quattro corsie 291 che collega Sassari con Alghero. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale Santissima Annunziata con l’elisoccorso del 118. Sono due operatori dell’ambulanza e il paziente che trasportavano. L’incidente, le cui cause sono in fase di accertamento, si è verificato al chilometro 7,8 in direzione Alghero. Sul posto, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il traffico automobilistico è rallentato e procede su una sola corsia.

