L'allarme dell'Agenzia per la cybersicurezza sulle minacce ai siti istituzionali

Crescono i cyberattacchi dalla Russia verso i siti istituzionali italiani. A rivelarlo è il Csirt (Computer Security Incident Response Team) dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. È stato rilevato, in particolare, un “aumento degli attacchi di tipo Distributed Denial of Service (DDoS) da parte di gruppi di hacktivisti ai danni di soggetti istituzionali nazionali”, che “secondo fonti aperte” sono “di origini russe”.

L’indagine è stata fatta in seguito “ai recenti avvenimenti che hanno prodotto una breve indisponibilità di uno di questi siti istituzionali nell’ultimo weekend”. L’agenzia fa sapere che comunque “non risulta che gli attacchi – a quanto appare attualmente di carattere ‘dimostrativo’ – abbiano intaccato l’integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi interessati”. Sono state prontamente adottate tecniche di segregazione geografica dinamica del traffico (cosiddetta geofencing) per scoraggiare gli attaccanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata