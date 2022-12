Immagine d'archivio

Sull'auto anche due coetanei, portati in codice rosso in ospedale

Un ragazzo di 18 anni è morto, stamani, a Forcola, in provincia di Sondrio, in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 7.20. Il 18enne era in auto con altri due coetanei quando, per cause in corso di accertamento, il veicolo è uscito fuori strada andandosi a schiantare, in località Torraccia, contro un muro della strada provinciale. I tre 18enni sono stati soccorsi dal personale del 118 di Areu e dai vigili del fuoco che li hanno estratti dall’auto. Per uno di loro si è potuto solo constatare il decesso, mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale, in codice rosso. Sulla dinamica di quanto accaduto indagano i carabinieri della locale stazione.

