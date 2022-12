FOTO DALL'ARCHIVIO

E' accaduto in un condominio a Gallarate, 8 i feriti

Una donna di 78 anni è morta a seguito di incendio in un condominio a Gallarate, in corso Leonardo Da Vinci 33. Oltre all’anziana signora, di cui è stato possibile solo constatare il decesso, altre 8 persone sono state ricoverate in ospedale con sintomi da intossicazine mentre altre 24 persone sono stati valutati dai soccorritori sul posto.

