Incrociano le braccia i lavoratori di diversi settori: trasporti, istruzione, sanità e logistica

Venerdì di passione da Nord a Sud per lo sciopero generale indetto da diverse sigle sindacali e che coinvolgerà i dipendenti di numerosi settori, sia pubblici che privati. Dai trasporti (con possibile stop a traffico aereo e ferroviario) alla scuola, passando per sanità e logistica: l’agitazione, messa in piedi contro la manovra, riguarda diverse categorie e gli orari variano da città a città.

Chiusa la metro A a Roma

Per lo sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico a Roma è chiusa la metro A, le corse sono ridotte sulla metro B/B1 e sulla ferrovia Termini-Centocelle. Regolare, invece, la metro C mentre per bus e tram sono possibili riduzioni delle corse.

A Milano metro garantite fino alle 18

L’Azienda del trasporto milanese (Atm) fa sapere che le metropolitane a Milano sono garantite per tutta la giornata. Potrebbero esserci però disservizi dopo le 18. Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18.

Si chiede il rinnovo dei contratti

Tra le richieste al governo, il rinnovo dei contratti – con adeguamento automatico dei salari al costo della vita – riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, interventi per congelare e calmierare gli aumenti del costo di energia e dei beni primari ma anche il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina (ieri il Cdm ha approvato la proroga fino al 2023). Ma non è tutto perché all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni si chiedono anche investimenti economici per la scuola, per la sanità pubblica, per i trasporti, per il salario garantito a disoccupati e sottoccupati. Per i lavoratori delle autostrade lo sciopero è iniziato ieri sera alle 22. Previste manifestazioni regionali e provinciali e presidi nelle principali città.

Sciopero 24 ore piloti e assistenti volo Vueling

Allo sciopero di 24 ore prenderanno parte anche gli assistenti di volo e i piloti della compagnia aerea Vueling. Lo riferisce una nota di Filt-Cgil e Uiltrasporti, annunciando che “in assenza di un’inversione di rotta da parte della compagnia che fa parte del gruppo IAG che comprende anche British Airways ed Iberia, la mobilitazione proseguirà anche nei prossimi mesi”.

Secondo Filt Cgil e Uiltrasporti, “in un contesto in cui i dati di traffico del settore stanno raggiungendo nuovamente quelli precedenti alla pandemia non è possibile parlare di esuberi. Le lavoratrici ed i lavoratori di Vueling, dopo un estate in cui hanno mostrato tutta la loro dedizione e professionalità, necessitano di ricevere risposte concrete in termini di garanzie occupazionali, riconoscimento dei diritti in riferimento alla normativa sulla maternità e paternità, oltre che chiarimenti sulla gestione di tematiche amministrative come ad esempio il pagamento delle ferie pregresse”.

“Serve l’avvio di un tavolo di confronto urgente volto alla ricerca di soluzioni che tutelino davvero tutti i lavoratori di Vueling”, chiedono infine Filt Cgil e Uiltrasporti.

Trenitalia: regolari Frecce e Intercity

Per quanto riguarda la mobilità a livello nazionale, Trenitalia ha fatto sapere che circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity in occasione dello sciopero indetto dalle 21 di ieri alle 21 di stasera. Saranno garantiti – spiega la compagnia – anche i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21). Nel resto della giornata, Trenitalia “si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili modifiche al programma dei treni”.

