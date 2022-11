Secondo quanto riferisce la questura l'autore del gesto si è costituito

È in corso un intervento della polizia di Stato, a Milano, per una donna uccisa a coltellate nella propria abitazione, in via Lope de Vega. Secondo quanto riferisce la questura l’autore del gesto si è costituito. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

