Il figlio sarebbe in cura per problemi psichiatrici: avrebbe cercato anche di dare fuoco al cadavere della donna

Sfigurata e uccisa a colpi di forbice. È il femminicidio di una donna di 83 anni a opera del figlio 55enne, avvenuto domenica pomeriggio a San Severino Marche, in provincia di Macerata, in via Rafaello Sanzio. La vittima si chiamava Maria Bianchi, riportano le testate locali, mentre l’autore dell’omicidio è il figlio, in cura per problemi psichiatrici, che parrebbe abbia anche tentato di dare fuoco al cadavere senza riuscirci. Gestivano insieme un bar in città.

