La protesta è andata in scena in un punto vendita di Mediaworld

Blitz degli studenti di Osa (Opposizione studentesca d’Alternativa) e di Cambiare Rotta in un punto vendita di Mediaworld del Centro commerciale Roma est. L’irruzione per denunciare il vertiginoso aumento dei costi di computer, tablet e telefoni, beni ormai indispensabili per studiare in Italia. Questa azione dimostrativa si inserisce nel percorso di costruzione dello sciopero generale del 2 dicembre e della manifestazione nazionale del 3 dicembre a Roma contro carovita, guerra e governo Meloni

