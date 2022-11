Il ministro dell'Interno segue i soccorsi sull'isola travolta dalla frana

(LaPresse) Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è nel Centro operativo nazionale dei Vigili del Fuoco per seguire in video conferenza con tutte le istituzioni impegnate le operazioni di soccorso per la frana a Casamicciola. “Non ci sono morti accertati”, ha detto il ministro. “Sono in stretto contatto con la presidente Meloni – ha aggiunto – E’ una situazione molto grave, in evoluzione e che è da seguire”. “Ci sono difficoltà nelle operazioni di soccorso. Le condizioni climatiche sono ancora molto impegnative, stiamo mandando mezzi sia via mare sia per il sorvolo aereo”, ha concluso.

