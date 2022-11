Nel video alcune vetture che sono state trasportate in mare dal maltempo

(LaPresse) – Una donna morta e 12 dispersi a Ischia dove all’alba si è verificata una frana causata dalle forti piogge nel Comune di Casmicciola con edifici crollati, macchine trascinate in mare e strade invase dal fango. Nel video alcune vetture che sono state trasportate in mare dal maltempo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

