L'anziana è caduta nel camino di casa a Navacchio, in provincia di Pisa

È Giovanna Capobianco, nota su TikTok come Nonna Giovanna, la donna di 91 anni morta carbonizzata ieri sera a Navacchio, nel comune di Cascina, in provincia di Pisa, dopo essere caduta nel camino acceso della sua abitazione. A dare l’allarme è stata la figlia della donna, che ha chiamato i soccorsi: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’anziana. Si tratta con molta probabilità di un incidente: il pubblico ministero ha comunque disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso. Giovanna Capobianco, originaria di Sora, in provincia di Frosinone, grazie al nipote Nicola Pazzi, attore 27enne, era diventata una star sul social TikTok, ma anche su Facebook e Instagram, con centinaia di migliaia di visualizzazioni ai suoi video realizzati in dialetto, un mix tra pisano e ciociaro.

Inquietante l’ultimo video postato sul profilo della donna, mercoledì sera, nel quale il nipote ha fatto riferimento proprio alla morte dell’anziana, come scusa per non andare a scuola.

