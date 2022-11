L'indagato per i delitti di Prati si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il difensore: "Non ha contezza e memoria di quello che ha fatto"

Il gip di Roma ha convalidato il fermo a carico di Giandavide De Pau, l’uomo arrestato per gli omicidi delle tre prostitute nel quartiere Prati di Roma. Il magistrato si è riservato sulla misura cautelare da applicare. Nell’interrogatorio tenutosi nel carcere di Regina Coeli, l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. De Pau è detenuto in regime di grandissima sorveglianza per il timore che possa compiere atti autolesivi.

Lasciando il carcere, il difensore di De Pau, l’avvocato Alessandro de Federicis ha detto che il suo assistito “non ha risposto al gip perché non doveva aggiungere altro dopo il lungo interrogatorio in questura”. Ha aggiunto che l’indagato “era molto confuso e rimane il discorso che lui non ricorda i fatti“, definendo “difficilmente contestabile” l’omicidio premeditato e sottolineando che “l’arma, a quanto ne so, non è stata ancora trovata”. Ha inoltre annunciato di aver chiesto all’amministrazione penitenziaria e giudiziaria “di trovare una struttura adeguata per le condizioni psichiche” dell’uomo, che sarebbe affetto da “disturbo della personalità borderline“.

Già prima dell’udienza, il legale aveva dichiarato: “Il profilo psichiatrico andrà esaminato, non solo da me, ma anche dalla procura. De Pau non ha contezza e memoria di quello che ha fatto. Per come l’ho visto io, assente, mi sembra strano fosse capace di organizzare una fuga. So solo che il suo passaporto era scaduto da tempo”.

