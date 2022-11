In caserma il figlio 55enne della donna

Il cadavere di una donna è stato trovato in una cella frigo di un’abitazione nelle campagne di Ceglie Messapica (Brindisi). L’abitazione è in contrada Galante Minzella. La donna aveva più di 82 anni. Sul posto, oltre ai carabinieri di San Vito dei Normanni (Brindisi), è arrivato anche il pm di turno della procura di Brindisi, Mauron Gallone. Stando a quanto si apprende, sarà disposta l’autopsia che servirà ad accertare le cause della morte e da quanto tempo il cadavere era nella cella frigo.

Nel frattempo il figlio della donna è stato portato in caserma: l’uomo, 55 anni, è stato portato negli uffici dei carabinieri per essere ascoltato. I militari di San Vito dei Normanni (Brindisi) hanno rinvenuto il corpo della donna rannicchiato in un congelatore a pozzetto

