Il ragazzo è stato freddato davanti al portone di casa sua a Francavilla Fontana. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona

Caccia al killer che ieri, a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi, ha ucciso a colpi di pistola il 19enne Paolo Stasi davanti al portone di casa sua in via Occhibianchi. I carabinieri locali hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti nel raggio di un chilometro dall’abitazione. Sulla strada non sono stati trovati bossoli. Sequestrato anche il telefono cellulare del 19enne per ricostruire gli ultimi contatti e trovare elementi utili alle indagini. L’inchiesta è coordinata dal pm Giuseppe De Nozza della procura di Brindisi. Nelle prossime ore sarà conferito l’incarico per l’autopsia.

