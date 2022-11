Ad altri due condannati 27 e 24 anni di carcere

La Corte d’Assise d’appello di Roma conferma le quattro condanne, con due ergastoli, per l’omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo di Roma, il 19 ottobre del 2018. A processo i quattro cittadini africani Mamadou Gara, Yousef Salia, Brian Minthe e Alinno Chima. I giudici hanno confermato, come chiesto dall’accusa, la condanna per i primi due all’ergastolo, per Chima a 27 anni e Minthe a 24 e mezzo di carcere.

