S'indaga sull'ipotesi di bullismo. A lanciare l'allarme la madre

Tragedia a Monopoli (Bari), dove una ragazza di 13 anni è stata trovata morta nel bagno dell’abitazione in cui viveva con la famiglia. Stando a quanto si apprende, la studentessa si è tolta la vita nel tardo pomeriggio di domenica. A lanciare l’allarme, è stata la madre.

Sul suicidio sarebbero in corso accertamenti da parte dei carabinieri per verificare se la ragazza sia stata vittima di bullismo. Elementi utili potrebbero arrivare dall’analisi del telefonino cellulare. Non è stata disposta l’autopsia. I funerali si svolgeranno domani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata