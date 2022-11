Benno Neumair, foto da Facebook

Il 31enne bolzanino ha confessato l'omicidio dei genitori, Peter Neumair e Laura Perselli

Non è in aula Benno Neumair, il 31enne bolzanino reo confesso dell’omicidio dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli. Presente invece la sorella Madè. Comincia oggi in Corte d’Assise a Bolzano la fase finale del processo: in mattinata sono attese le dichiarazioni dei pm Igor Secco e Federica Iovene, che formuleranno ai giudici la richiesta dell’accusa. Sempre oggi parleranno anche le parti civili, rappresentate dagli avvocati dei familiari. La sentenza dovrebbe arrivare sabato.

La scomparsa dei genitori e l’arresto

Benno Neumar fu iscritto nel registro degli indagati il 19 gennaio 2021, due settimane dopo la scomparsa dei genitori, con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il 29 gennaio scattò l’arresto, confermato dal tribunale del riesame che, l’11 febbraio, respinse il ricorso di scarcerazione.

I due coniugi, una coppia di insegnanti in pensione, erano scomparsi da casa il 4 gennaio 2021, dalla loro abitazione a Bolzano. La loro scomparsa fu denunciata solamente il giorno successivo. Seguirono giorni trascorsi alla ricerca della coppia, concentrati nella zona di circa ottanta chilometri che separano ponte Resia dalla diga di Mori e che hanno visto il coinvolgimento dei vigili del fuoco che hanno lavorato con gli ecoscandagli per sondare il fondale del fiume Adige. Sono state centinaia le persone coinvolte nelle ricerche, lungo le rive a cercare: vigili del fuoco volontari e professionisti, finanzieri e carabinieri, sia della provincia di Bolzano sia della provincia di Trento.

A febbraio, dopo oltre un mese di ricerche, fu ritrovato nell’Adige il corpo di Laura Perselli, mentre quello del marito Peter fu restituito dal fiume più di 4 mesi dopo la scomparsa.

La confessione

Dopo circa due mesi trascorsi in carcere Benno ha confessato di aver ucciso i genitori. Il 30enne lo ha fatto alla presenza degli avvocati difensori, coma ha riferito, nel marzo 2021 la procura di Bolzano. A dicembre è arrivato il rinvio a giudizio.

Figli che uccidono i genitori, i precedenti

Quello di Benno Neumair è solo uno dei tanti casi di figli che uccidono i genitori che si sono verificati in Italia: tra quelli più eclatanti furono quelli che videro come protagonisti Pietro Maso o i giovanissimi Erika e Omar.

