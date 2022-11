Sequestrati oltre 2kg di marijuana

I finanzieri del Comando Provinciale della guardia di finanza di Varese hanno arrestato un cittadino brasiliano e sequestrato circa 5.000 euro, oltre 2 kg di marijuana, 275 gr. di olio di hashish e diversi dispositivi elettronici. La droga è stata intercettata all’aeroporto di Milano Malpensa, con una spedizione arrivata alla Cargo City proveniente dagli Stati Uniti e pagata in cryptovaluta. Le fiamme gialle Malpensa hanno individuato la sostanza stupefacente sulla scorta di indici di rischio economico-finanziario. Con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria di Busto Arsizio, i Finanzieri hanno messo in atto la tecnica del “ritardato sequestro” così da acquisire ulteriori prove ed elementi utili adindividuare i responsabili del traffico internazionale di droga seguendo, in incognito e a distanza, la spedizione fino alla consegna della stessa a un cittadino brasiliano quale destinatario della spedizione avvenuta a Milano. L’intervento in flagranza ha consentito alla polizia economico-finanziaria di sequestrare la spedizione contenente circa 2 kg di marijuana e di arrestare il cittadino brasiliano.

