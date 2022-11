Il giovane era accudito da una badante. L'ipotesi più probabile sembra la morte naturale

A Carnate, in provincia di Monza-Brianza, un adolescente tetraplegico è stato trovato morto in casa. A dare l’allarme è stato il padre (separato dalla madre) che non riusciva ad avere informazioni sul figlio. Il giovane era accudito da una badante. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Vimercate che hanno inoltrato una segnalazione alla Procura di Monza.

La morte naturale sembra allo stato attuale l’ipotesi più probabile in quanto non c’è alcun segno di violenza sul corpo o effrazione che lasci presupporre che si tratti di un decesso per cause diverse. La madre del ragazzo, che era affetto da sindrome da tetraparesi spastica, era all’estero. A chiamare il 112 il padre dopo aver saputo dalla badante che il figlio non si svegliava.

