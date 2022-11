Tra loro anche la Madre superiora. Una consorella si trova in carcere

Misure cautelari per quattro suore di Ischia per maltrattamenti su minori in attesa di affidamento o adozione nell’Istituto religioso Santa Maria della Provvidenza sito a Casamicciola Terme. Questa l’accusa con cui i carabinieri della compagnia di Ischia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari per quattro persone, tra le quali la Madre superiora. Una di loro, che in un filmato girato da una minorenne ospite della struttura era stata ripresa mentre schiaffeggiava e tirava i capelli a un bambino di 4 anni e poi schiaffeggiava anche il fratello di 8 anni intervenuto per difenderlo facendogli uscire sangue dal naso, si trova in carcere. Per le 3 consorelle è scattata la misura del divieto di dimora nel territorio della Regione Campania.

