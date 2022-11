Foto dall'archivio, LaPresse

Alberto Biancalana, 64 anni, è morto dopo essere stato colto da un malore in seguito ad una rapina avvenuta ieri sera

Tragedia durante una rapina in provincia di Lucca. Un ristoratore di Viareggio, Alberto Biancalana, 64 anni, è morto dopo essere stato colto da un malore in seguito ad una rapina avvenuta ieri sera, poco intorno alle 22.30, nel suo locale, la frazione di Torre del Lago. I sanitari del 118 hanno sottoposto il 64enne a una serie di tentativi per rianimarlo. Il ristoratore è poi stato trasferito d’urgenza all’Opa di Massa, ospedale specializzato nelle patologie cardiache, dove però è arrivato già morto. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, un 33enne, in forte stato di agitazione, entrato nel ristorante avrebbe preteso con minacce di bere alcolici e che gli venissero date delle sigarette. L’uomo avrebbe ferito a una mano uno dei due soci del ristorante, mentre l’altro, il 64enne, accusava un malore, finendo poi in arresto cardiaco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile supportati da un equipaggio del commissariato di polizia di Viareggio. Il 33enne è stato arrestato in flagranza di reato e portato in carcere a Lucca a disposizione dell’autorità giudiziaria.

