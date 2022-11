La vittima è un 80enne di Trescore Balneario, arrestate 4 persone

Narcotizzato per essere rapinato dentro la sua auto e poi morto. I carabinieri di bergamo hanno arrestato 4 persone accusate di omicidio e rapina in concorso per il decesso dell’80enne Angelo Bonomelli, noto imprenditore bergamasco di Trescore Balneario. Le indagini sono partite due giorni fa quando il figlio, preoccupato per il mancato rientro a casa del padre, ha sporto denuncia ai carabinieri nella stazione di Bergamo Principale. Già al mattino i militari dell’Arma rintracciavano il Suv dell’imprenditore in un parcheggio pubblico di Entratico (BG). Il suo corpo esanime accasciato sul sedile del conducente.

