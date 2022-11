Si tratta di un cittadino italiano di origine centrafricana, minorenne, gravemente indiziato per l'episodio del 30 ottobre scorso nella struttura 'Paolo Borsellino'

La Polizia ha fermato un cittadino italiano di origine centrafricana, minorenne, gravemente indiziato della violenza sessuale commessa il 30 ottobre 2022 alla residenza universitaria ‘Paolo Borsellino’, a Torino.

Il giovane è stato individuato – viene spiegato – “nella decorsa nottata, da un equipaggio di Squadra volante, grazie ai fotogrammi estratti dai filmati degli apparati di videosorveglianza acquisiti ed esaminati dagli investigatori, opportunamente distribuiti al personale del controllo del territorio. I pregressi riscontri investigativi e le risultanze di natura scientifica, sviluppate dal locale Gabinetto di Polizia Scientifica, hanno consentito di costituire un solido quadro indiziario, in virtù del quale è stata adottata la misura precautelare”.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, assumendo la titolarità delle indagini, ha inteso esprimere “il suo vivo apprezzamento per l’importante risultato investigativo, frutto del lavoro corale, professionale e coordinato delle varie articolazioni della Polizia di Stato interessate”. Il procedimento penale, nell’ambito del quale è maturata la misura del fermo, “versa nella fase delle indagini preliminari e pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato, sino alla sentenza definitiva”.

