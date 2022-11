Su Fano Tv durante la rassegna stampa

(LaPresse) – Un terremoto di magnitudo 5,7 si è verificato nella zona della costa marchigiana questa mattina poco dopo l’alba. La scossa ha colto di sorpresa anche un giornalista di Fano TV che stava facendo la rassegna stampa: l’ha interrotta e si è alzato dalla sua postazione.

