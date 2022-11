La terra che trema ripresa nei video pubblicati dagli utenti e i danni provocati dalla scossa nelle Marche

La terra trema al centro Italia e la paura si riversa sui social. Una scossa di magnitudo 5.7 è stata registrata al largo della costa marchigiana seguita da qualche ulteriore scossa di assestamento nelle ore successive.

Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna e Veneto le regioni maggiormente coinvolte. Terrore per molti cittadini che hanno ripreso e poi postato in rete le immagini della scossa diventate in breve tempo virali. Nelle immagini si vedono soprattutto i lampadari oscillano più o meno vistosamente.

La scossa in diretta tv

Il terremoto nelle Marche ha colto di sorpresa anche un giornalista di Fano TV che stava facendo la rassegna stampa: l’ha interrotta e si è alzato dalla sua postazione.

