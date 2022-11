napoli, migranti

I manifestanti hanno occupato la sede dell'Ufficio di sanità marittima al porto

(LaPresse) – Gli attivisti della Ong Mediterranea Saving Humans hanno dato vita a un flash mob nel Porto di Napoli per protestare contro gli sbarchi selettivi avvenuti a Catania. I manifestanti hanno simbolicamente occupato la sede dell’Usmaf, l’Ufficio di sanità marittima intervenuto in Sicilia per visitare i migranti. “Non consentiremo mai più che si possano effettuare sbarchi selettivi in Italia. Vorremmo chiedere ai medici dell’Usmaf come hanno fatto a visitare 500 persone in sole due ore per verificarne lo stato di salute”. Queste le parole di Laura Marmorale, coordinatrice di Mediterranea.

