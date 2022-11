Aperto fascicolo a carico di ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare

Una donna appena sbarcata a Lampedusa è morta questa notte per una probabile ipotermia. La migrante subito dopo essere scesa a terra è stata trasportata al poliambulatorio dell’isola dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvarla. Sulla morte della donna la procura di Agrigento guidata da Salvatore Vella ha aperto un’indagine. La vittima faceva parte di un gruppo di migranti salvati da una motovedetta della Guardia di Finanza a poche miglia dal porto. Nell’operazione di salvataggio i finanzieri hanno soccorso due barchini, con a bordo 43 e 41 persone fra cui 14 donne e un minore. Oltre agli 84 salvati nella notte, la guardia di finanza all’alba ha soccorso un terzo barchino con altri 45 naufraghi a bordo. Tutti sono stati trasferiti all’hot spot di contrada Imbriacola che al momento conta 850 ospiti a fronte di una capacità di 350.

Il fascicolo aperto dalla Procura di Agrigento è per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e morte come conseguenza di altro reato. L’indagine è per il momento a carico di ignoti.

