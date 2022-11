Il sindaco del capoluogo lombardo commenta su Twitter il grave incidente stradale avvenuto in via Tito Livio: "E' un giorno molto triste"

Il sindaco di Milano proclama il lutto cittadino per la morte di un ragazzino di 14 anni, travolto e ucciso da un tram. “Oggi per Milano è un giorno molto triste. Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino“, ha scritto Giuseppe Sala, su Twitter a proposito del tragico incidente avvenuto martedì mattina nel capoluogo lombardo.

Oggi per Milano è un giorno molto triste. Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo.

Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino. — Beppe Sala (@BeppeSala) November 8, 2022

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata