Le parole del vicepresidente, Francesco Savino: "Qui c'è in gioco la democrazia"

Presa di posizione netta e chiara quella della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) in merito alla situazione ‘accoglienza migranti’ in Italia. Al porto di Catania la tensione sta crescendo perché il ‘carico residuale’ composto da quasi 250 persone resta bloccato a bordo di due navi ong.

“Ho paura la mia coscienza è abbastanza turbata quando sento parlare di accoglienza selettiva. Non so cosa significhi questo aggettivo. Sono preoccupato quando sento parlare di alcuni di questi immigrati come ‘carichi residuali’. Qui si gioca la civiltà della globalizzazione. Qui si gioca il concetto di democrazia matura, almeno a livello europeo”. È quanto dichiarato da monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Cei, alla presentazione del rapporto Italiani nel mondo di Migrantes.

