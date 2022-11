Misure di custodia cautelare per decine di esponenti di Cosa nostra

(LaPresse) La Polizia di Stato di Catania ha dato il via a una vasta operazione antimafia, coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, per disarticolare l’associazione mafiosa Santapaola, Ercolano e Squadra di Lineri, che agisce a Catania e in Provincia. Centinaia di uomini, con l’aiuto dei reparti speciali, sono impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di decine di esponenti di Cosa nostra catanese del clan di Lineri, specializzato nelle richieste di pizzo ad imprenditori e commercianti del capoluogo etneo.

