572 persone a bordo della nave di Msf: si valutano i casi di vulnerabilità

(LaPresse) – La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere è entrata nel porto di Catania per le operazioni per l’approdo. A bordo della nave vi sono 572 naufraghi.Secondo disposizioni delle autorità italiane, alla nave sarà consentito solamente lo sbarco dei soggetti fragili, poi dovrà lasciare il porto. Sono quindi previste le ispezioni per valutare i casi di vulnerabilità a bordo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata