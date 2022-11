Il 49enne in manette a Tirana, in Albania. Condannato a 24 anni per omicidio, era noto per le sue evasioni dal carcere

In manette in Albania, a Tirana, il latitante Ilir Paja. Il 49enne, noto anche con il soprannome di ‘Ufo’, guadagnato per via delle sue evasioni dal carcere, è stato arrestato alla fine dell’operazione ‘Dangerous’. L’uomo, condannato a 24 anni per omicidio e ricercato in campo internazionale con ‘red notice’, è stato rintracciato grazie alla cooperazione internazionale di polizia guidata dallo Scip (Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza), sulla base di un provvedimento in carico del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Milano.

