La Protezione civile aveva messo in stato di allerta Sardegna, Molise, Puglia e Calabria. I detriti hanno attraversato la Spagna prima di cadere nel Pacifico meridionale

Rientrata definitivamente l’emergenza relativa alla caduta dei frammenti del razzo cinese PRC-CZ5B. I detriti hanno attraversato la Spagna settentrionale lungo una striscia di terra a circa 100 chilometri a nord di Madrid, entrando dal Portogallo e uscendo sopra l’arcipelago delle Baleari, in soli tre minuti, prima di cadere nel Pacifico meridionale. Ma già questa mattina la Protezione Civile aveva escluso la caduta di frammenti sul territorio italiano.

In Italia erano in stato d’allerta Sardegna, insieme a Lazio, Molise, Puglia e Calabria. La caduta è stata attentamente monitorata dal centro operativo europeo per la sorveglianza e il monitoraggio dello spazio. I frammenti sono di un pezzo di razzo pesante tra le 17 e le 23 tonnellate e lungo circa 30 metri. La Protezione civile aveva sollecitato le strutture della Sardegna a organizzare la macchina delle evacuazioni.

